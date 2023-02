Alianza Lima, Universitario, Sport Boys, Municipal, Cienciano, Cusco FC, Binacional y Melgar forman parte del grupo pro Consorcio del Fútbol Peruano (CPF, Golperú) y están en contra de la Federación Peruana de Fútbol y el broadcaster 1190 Sports, que se hizo con los derechos de transmisión de la Liga 1. Por ello, dichos clubes no se presentarían a la primera fecha del Descentralizado, donde participarían -precisamente- de ocho de los nueve partidos ya programados.

“De los ocho clubes que dijeron que no se presentan, ellos no jugarán entre sí esta jornada, así que tendrías apenas un partido. Es algo que no tiene sentido”, declaró Roberto Silva Pro, presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP). Es decir, en esta primera fecha, el único encuentro que tiene a dos equipos parte de la misma señal televisiva será el Universidad César Vallejo vs Alianza Atlético de Sullana, a jugarse el lunes 6 de este mes a las 3:30 p.m. en el estadio Mansiche de Trujillo. Este plazo les daría tiempo a los ocho clubes protestantes para seguir ejerciendo presión a la FPF, en lo que ya se ha convertido en un fuego cruzado de amenazas entre todos los entes del fútbol peruano.





¿Cuál es la postura de la Federación Peruana de Fútbol sobre el inicio de la Liga 1?





Se juega. Para Agustín Lozano, presidente de la FPF, la postura es irreconciliable y no cedería ante la presión de los ocho clubes porque “la Federación es firme con sus decisiones, siempre tiene principio de autoridad, siempre va ser respetuoso de sus normas, sus estatutos, y esperemos que todo lo que venga sea de responsabilidad en cuanto a las decisiones que tomen cada uno de los clubes”, enfatizó.

Además, el reglamento de fútbol le deja la sartén por el mango a la Federación; ya que, en caso de que un equipo no se presente a jugar, perderá por Walk Over junto a un marcador de tres goles en contra y, en caso reincida, perderá la categoría inmediatamente, según el artículo número 116 de las bases de la Liga 1 2023.





¿Cuál es la postura de los jugadores ante el conflicto de los derechos de transmisión?

“Todos ya queremos jugar, pero no depende de nosotros” fue una declaración de Franco Zanelatto y Yordy Vílchez en Alianza Lima; mientras que, Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, condicionó lo deportivo ante lo comercial, porque “estamos dispuestos a jugar el fin de semana, pero queremos que levanten la medida cautelar”.

Finalmente, Roberto Silva agregó que “ahora todo está en manos de la Federación Peruana de Fútbol para arrancar. El jugar a puertas cerradas (sin público) creo que no es la mejor opción ya que afecta muchísimo la economía de los clubes que les toca jugar de local”, afirmó el presidente del gremio de jugadores en TV Perú.





