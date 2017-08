Roberto Palacios sobre Butrón: "Es un candidato fuerte en el arco"

Roberto Palacios es un ex jugador nacional que supo dar muchas alegrías a los peruanos jugando por la selección. Sus palabras siempre tienen peso por donde se las mire pues es un referente.

Esta vez, el ‘Chorri’, en diálogo con el programa ‘Entre Bolas’ de Radio Ovación, sostuvo que no vio correcto que Leao Butrón no haya sido convocado para los duelos frente a Bolivia y Ecuador.

“La última palabra la tiene el técnico, uno no se mete, pero en mi caso si tuviera que elegir, no me parecía que no haya sido convocado Leao Butrón”, expresó.

Sin embargo, ahora que Ricardo Gareca lo llamó de urgencia tras conocerse la lesión de Pedro Gallese, ve al guardameta de Alianza Lima como un candidato fuerte en la oncena titular.

“Ahora que está es un candidato fuerte al arco, lamentando la lesión de Gallese", remarcó el ex jugador que, a su vez, indicó que Perú posee “opciones de llegar a mundial”, pero para eso deberá pelear “hasta el último”.