Roberto Mosquera sorprendido por su nuevo club en Bolivia: "Pensé que era el Bayern Munich"

El técnico Roberto Mosquera no lo pensó dos veces cuando le presentaron una oferta para dirigir nuevamente. El entrenador peruano estará al mando del Royal Pari de Bolivia y mostró su emoción por llegar a un club con un alto nivel de inversión en infraestructura.

"El grupo Sion, que es uno de los más fuertes en inmobiliaria acá en Bolivia y es algo tremendo, me mandó los pasajes para que vaya a visitar el club. Me enseñaron la infraestructura y en algún momento pensé que estaba en el Bayern Münich", indicó el técnico peruano en declaraciones a RPP.

Aunque Mosquera fue realista al señalar que las facilidades que posee el club no iban de la mano con las metas deportivas. El Royal Pari marcha último en el Grupo B del torneo.

"Las cuentas están al día pero hay una distancia entre lo que están dando y la producción deportiva. Ellos pensaron en que yo los podía acercar a lograr sus objetivos institucionales y deportivos. Nos reunimos con los dirigentes y les dije mi visión", declaró Mosquera.

Mosquera indicó que aunque se sentía conforme con su reciente labor como comentarista en un canal deportivo, su mayor interés era dirigir.

"Entonces, hicimos en el contrato una condición que me permitía salir si es que me seducía algún proyecto, aunque no pensé que iba a ser tan rápido. Estoy apenado porque, cuando me meto a algo, tengo un nivel altísimo de compromiso", finalizó.