Sporting Cristal escaló hasta el tercer lugar de la tabla tras vencer (3-2) a Ayacucho FC en el Estadio Alberto Gallardo. La escuadra dirigida por Roberto Mosquera inició con el pie en el acelerador al marcar tres goles en el primer tiempo, pero la visita descontó en la etapa complementaria. Sin embargo, el elenco celeste se mostró más seguro en la zona defensiva y sostuvo el resultado.

Tras el compromiso, el director técnico del equipo cervecero expresó una autocrítica sobre el rendimiento de sus pupilos. El estratega nacional explicó durante la conferencia de prensa que el aspecto grupal falló en pasajes del encuentro,

“Yo no estaba feliz en el el 3-0 porque lo mío es el juego. Marcamos tres porque tenemos un equipo con una superioridad individual importante, pero en lo colectivo no estaba satisfecho. Luego, nos equivocamos y nos hicieron el descuento. Después, mostramos la solidez defensiva”, señaló para GOLPERÚ.

Por otra parte, Roberto Mosquera se refirió acerca de la participación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores. “Es la primera vez que habló de un arbitraje, pero esto tengo que decirlo. Es sostenido y no creo que hay un complot en contra de nosotros, sin embargo, no se pueden equivocar tanto. Por eso, es que Europa nos lleva ventaja. No hay VAR en un torneo que es como al Champions de Sudamérica”, señaló.

Sporting Cristal se mentaliza en el duelo ante Talleres

El cuadro celeste recibirá este martes a partir de las 7:30 p. m. (hora peruana) a Talleres por el grupo H de la Copa Libertadores. El cuadro del Rímac, que marcha en la última posición con 1 punto, deberá ganar para tener esperanzas de clasificar a octavos de final o, al menos, tentar el cupo a la Copa Sudamericana.