Roberto Mosquera, técnico del Jorge Wilstermann, consiguió un triunfo importante en la Copa Libertadores tras vencer 3-0 a River Plate y está muy cerca de clasificar a las semifinales del torneo.

Su buen momento no pasa desapercibido, ya que los hinchas del conjunto boliviano no se cansan de llenarlo de elogios.

La felicidad de los fanáticos del Wilstermann están grande que le han preguntado por una insólita e imposible posibilidad: Postular a la alcaldía de Cochabamba.

"A través de logros deportivos, comprometes a una sociedad, entonces en la plaza me dijeron si me voy a presentar para alcalde, Obama es el único moreno presidente y yo no aspiro eso", manifestó Mosquera al diario Tiempo.