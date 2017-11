De la peor manera acabó la historia entre Roberto Mosquera y Jorge Wilstermann . Lo que en inicio de año parecía prometedor y hasta llegó a ser histórico pasó a convertirse en una historia de terror para el entrenador peruano, ex Alianza Lima.

Luego de la terrible derrota por 8 a 0 contra River Plate en Argentina que sacó al equipo boliviano de la Libertadores, todo se vino cuesta arriba para Mosquera. Y la paciencia de los dirigentes se terminó con el error garrafal del pasado fin de semana del peruano al incluir a cinco extranjeros en el equipo titular, cifra no permitida dentro de las bases del torneo de Boliva y por lo que le restaron puntos.

Este martes, cuando Roberto salía de la sede del cuadro 'Aviador' fue interceptado por un grupo de hinchas, quienes iniciaron a insultarlo. "Me están amenazando. ¿Por qué se tapan la cara? ¿Han venido a hacerme daño? ¿Qué daño les he hecho a ustedes? ¿Cuándo me he metido con ustedes? ¿Por qué se tapan la cara si son gente de bien? ¡Nunca les he faltado el respeto!", exclamó el ofuscado técnico.

"Los he puesto en un lugar importante. ¿Quieren lastimarme? Lastímenme acá. Péguenme. No soy nadie. ¿Por qué me buscan?", añadió Mosquera en un video que registró el medio Boliviano Deporte Total.

#Adios

Roberto Mosquera se retira de la sede del Club @Wilstermann en medio de agresiones verbales de personas ajenas a la rueda de prensa. pic.twitter.com/bOQwColcOl — Deporte Total (@deportetotal_bo) 7 de noviembre de 2017

Según la prensa del país altiplánico, Roberto Mosquera habría acordado recibir US$20 mil por su partida, suma que equivale a un mes de pago en el club.