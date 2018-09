Luego de pasar pésimos momentos en Bolivia, Roberto Mosquera vuelve a sonreír con su sobresaliente actuación al frente del Royal Pari. El entrenador peruano enterró su pasado con el Jorge Wilstermann , pero no teme en aclarar ciertas dudas que dejaron su destitución del club.

"Cuando me llamó Royal Pari, estaba desfasado porque salí un poco golpeado de Wilstermann por el trato ingrato que me dieron luego de haber hecho tanto por el equipo. Disfrazaron mi salida diciendo que era porque me había equivocado en un cambio y no fue así. El motivo fue porque pedí siempre que el equipo esté al día, ya que debían dos meses, y nosotros generamos el ingreso de 2,800,000 dólares", dijo el ex entrenador de Sporting Cristal y Alianza Lima a Radio Ovación.



"Llegó el momento en el que algunos se incomodaron por mis reclamos y buscaron la manera de sacarme. También se agarraron del 8-0 contra River Plate, aunque hoy puedo decir que jugué ese partido con un equipo alterno. No teníamos la defensa del duelo de ida ni del 0-0 contra Atlético Mineiro, estaba con un elenco disminuido y recién lo digo ahora porque en ese momento me quería hacer cargo", aseguró Mosquera.



De esta manera, el estratega nacional aclaró los motivos por los que abandonó el club con el que casi se mete en la historia del continente sudamericano.

TE PUEDE INTERESAR: