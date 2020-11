Empezó el siglo y al tercer mes un ‘chorrigolazo’ remecía las tribunas del Estadio Nacional. Roberto Palacios colocaba el balón en el extremo más elevado del arco del paraguayo José Luis Chilavert. Inmediatamente, corrió hacia la tribuna de occidente, dribleando a sus compañeros. En el trayecto se fue levantando la camiseta y debajo aparecía un polo rojo. Estiró la prenda para que no quedara duda sobre lo que nos quería decir: “Te amo Perú”, en letras blancas. Aquel día, hace 20 años, el ‘Chorri’ selló su relación con el aficionado peruano.

Jugaba solo en la puerta de su casa, cuando aquellas viviendas se nombraban por manzanas y lotes. Su madre no lo dejaba ir más allá. Tenía 5 a 6 años. Agarraba la pelota y la pateaba contra la pared. Un día pasó su amigo Hugo Yupanqui. Le dijo para jugar un campeonato relámpago en el colegio del barrio. “Tienes que hablar con mi mamá”, respondió Roberto. “Era una ratita chiquita, pero muy habilidoso”, se describe. Así jugó su primer campeonato y a los 13 años llegó a Sporting Cristal, donde comenzó su historia en el fútbol peruano. La calle de aquella casa en Chorrillos hoy ya tiene nombre, se llama Héroes del Pacífico.

Un día antes del partido con Paraguay mandó a confeccionar el polo que mostraría si hacía un gol. Eran cuatro modelos. Además del “te amo Perú”, tenía al frente “Dios, bendice a mi país”, “me siento orgulloso de ser peruano” y uno del cual no recuerda la frase. “Pero diosito me estaba avisando que me ponga el polo rojo”, me dice el futbolista que tiene 128 partidos con la camiseta peruana, el que más veces ha jugado por la selección.

-¿Qué ha sido de la vida del ‘Chorri’ Palacios?

Ya me he graduado como entrenador. Tengo la licencia A. Estoy por sacar la pro para poder dirigir y cumplir uno de mis sueños. Trabajo con la federación, donde soy imagen y scouting. Yo quiero ser un técnico exitoso.

-Y también estás por sacar una colección de los polos “Te amo Perú”.

Sí. Contento con eso, porque se da después de que tanta gente me ha dicho que hubiera patentado la frase, que hubiera hecho muchísimo dinero. Pero en ningún momento mi idea fue hacerlo por dinero, lo hice por un sentimiento lindo.

-¿Cómo nace esa historia?

Cuando yo estaba jugando fuera del Perú, pude palpar cómo mis compañeros de equipo defendían a su país. Eso me gustó. Yo sacaba pecho por Machu Picchu, las Líneas de Nasca. Estaba en México. Ellos se asombraban de lo que teníamos en el Perú, pero nosotros ni importancia le dábamos. Yo les hablaba como si conociera todos esos lugares. Cuando Perú perdía, me hacían bullying y yo me enojaba, me ponía boca a boca. Hasta que llegó el partido de Perú-Paraguay. Era un jueves y una marca conocida me ofreció un billetito para lucir un polo debajo de la camiseta y mostrarla si hacíamos un gol. Era un dinero regular. Pero no acepté y dije: “¿Por qué no hago algo diferente, algo con lo que la gente se sienta identificada?”. Todo en la vida no es plata. Y pensé en hacer el polo. Llegó el viernes y mandé a estampar cuatro frases. Llegaron las camisetas y justo la de “Te amo Perú” era en rojo con letras blancas. Las otras eran blancas con letras rojas. Me encantó la roja porque siempre quise ponerme la camiseta alterna de la selección. Y me la puse a escondidas en el ‘camerín’, me metí al baño para que no me molestaran mis compañeros y que no me digan “¡eres patero!”. Quería salir a jugar tranquilo. Nadie sabía que tenía la camiseta debajo.

-Dos décadas después, ¿qué sentimientos hay por la blanquirroja?

Extrañaré jugar por la selección hasta el día que muera.

La versión 2020 del polo de 'te amo Perú'.

-Luego de los dos primeros partidos por las Eliminatorias Qatar 2020, ¿cómo ves a la selección?

Será duro, esta eliminatoria no será nada fácil. Colombia mantiene el equilibrio que ha demostrado en las últimas Eliminatorias. Ecuador está mejorando. Uruguay sigue con el mismo técnico. Perú, con los cambios que tendrá, veamos qué pasa. Sin Farfán y Paolo la selección es otra. El técnico tiene que buscar los recambios.

-¿Lapadula será la solución arriba?

Mira, las cosas claras. Lapadula no es el salvador del equipo. Es, por supuesto, un buen elemento. Servirá muchísimo a la selección por lo que ha demostrado. Lo he visto en algunos partidos, tiene cualidades para jugar. Pero son 11 los que juegan, más los que están en la banca. Lapadula tiene condiciones y hay que sacarle provecho a la enseñanza que él ha tenido de pequeño. El trabajo en Italia es muy diferente y avanzado, lo que le da un margen.

-¿Lo pondrías de titular?

Por supuesto, hermano. Si lo estoy trayendo y viene con todas las pilas y ganas, y a falta de un 9, debe ser titular. Hemos querido poner a Ruidíaz en muchos partidos, pero yo lo veo mejor por fuera. Es un gran jugador, pero el físico no lo ayuda mucho.

-¿Qué debe pasar para aprovechar al máximo las virtudes de Lapadula?

Los muchachos que ya tienen más tiempo en la selección tienen que tratar de reconocer rápido sus virtudes. Y Lapadula debe adaptarse pronto. Cuando uno es profesional, no necesitas tanto tiempo para adaptarte. Desde el primer partido tiene que demostrar por qué lo han convocado, y los compañeros tienen que ayudarlo para que se adapte rápido, que no haya egoísmo, argolla ni ‘grupitos’.

-¿Por qué tu generación no llegó a un mundial?

Por la forma en que jugábamos, merecíamos llegar a la Copa del Mundo. Nos faltó la bendición de Dios, la suerte que tuvo esta selección: los tres puntos de Bolivia, el empate contra Argentina que nos pudo meter una goleada. Claro, eso fue un premio a tanto esfuerzo. A mi generación nos faltó esa pequeña suerte.

-Pero también se dice que la generación de hoy tiene otra actitud en la cancha.

La mayoría de chicos vienen de afuera y han aprendido mucho. Por eso es tan importante tener ese roce internacional. Jugar afuera los ayudó mucho a madurar. Han sido ambiciosos.

-¿Cómo nos irá en Santiago ante Chile?

Los partidos Perú-Chile son duros, pero bonitos al jugarse. Hay mucha expectativa. Chile acaba de perder dos puntos importantes contra Colombia. Estoy seguro de que ellos piensan que la víctima debe ser el Perú. Pero siempre hacemos buenos encuentros contra Chile. El empate sería un buen resultado.

-¿Y contra Argentina?

Acá con Argentina tenemos que hacernos fuertes; no podemos dejar escapar puntos en Perú.

-A casi 30 años de tu debut en el fútbol profesional, ¿cuál es tu balance personal?

Al fútbol peruano le he dado pasión, no conformarse y disfrutar cada momento. Y a mi hijo le digo: no hay forma de jugar enojado, hay que disfrutar. Yo me preparé todos los días de mi vida para tratar de ser titular siempre, nunca suplente, y con un nivel que me permita ser convocado.

AUTOFICHA:

“Soy Roberto Carlos Palacios Mestas, como el cantante; a mi mamá le encanta Roberto Carlos. Tengo 47 años, el 28 de diciembre cumplo 48, el Día de los Inocentes. Nací en Surquillo. Solo estudié hasta cuarto de secundaria”.

“No seguí en el colegio porque me promocionaron al primer equipo y me dediqué a jugar. Pero después seguí en un colegio acelerado ese año que me faltó. Desde los 13 años estuve en Cristal. He ganado cinco torneos: cuatro con Cristal y uno con LDU de Ecuador”.

“En México he jugado siete años. La Coruña de España me quiso contratar. Iba a ser un cambio con el ‘Loco’ Abreu. También iba ir al Panathinaikos, cuando Percy Olivares jugaba ahí. Pero los dueños de Tecos no querían venderme. Ahora quiero convertirme en entrenador. Dios quiera que al otro año pueda estar como asistente”.

