Figuras de Universitario se despidieron de Roberto Chale en el Monumental (VIDEO)

Cientos de hinchas de Universitario y figuras del equipo crema se hicieron presentes en el Estadio Monumental para despedirse de Roberto Chale.

Entre los asistentes se encontraban figuras como Javier Chirinos, Eduardo Rey Muñóz, José Luis Carranza, Juan Manuel Vargas, Gregorio Bernales, Mauro Cantoro y Paolo Maldonado, algunos de los futbolistas que formaron parte del plantel histórico del tricampeonato del cuadro crema.

Parte del plantel histórico del tricampeonato de @Universitario despide al gran Roberto Chale en el Estadio Monumental. Como director técnico, Chale llevó al club a conquistar el tricampeonato, dejando un legado imborrable en la historia crema pic.twitter.com/LBWbHBElGC — Nico 🆄🍥 (@kioshikubo1924) September 12, 2024

Además, los hinchas de Universitario de Deportes tuvieron acceso al Monumental para rendir su propio tributo. Portando banderolas y entonando cánticos, los fanáticos rindieron homenaje a quien fue una de las figuras más queridas del club

Homenaje y despedida de Roberto Chale en el Estadio Monumental. Momento emotivo para darle el último adiós a un grande del fútbol peruano. QEPD. @MovistarDeporPe pic.twitter.com/4zpnOP1Izh — EstefaniaChau (@EstefaniaChau) September 12, 2024

Al ritmo de "Chale no se va, no se va, no se va", otras arengas, aplausos, palabras y muchas lágrimas, los hinchas de Universitario de Deportes tuvieron la oportunidad de despedirse de Roberto Chale.

Como se recuerda, el ídolo de la 'U' y de la Selección de Perú falleció este martes 10 de septiembre a causa de una diabetes y una serie de males que, sumados a sus 77 años, fueron terminales.

Después de saberse la noticia, el club de sus amores ofreció el estadio Monumental para rendirle los honores con cuerpo presente, sobre la tribuna de occidente y rodeado de muchas coronas fúnebres.

"Informamos a los hinchas merengues que asistirán al homenaje de cuerpo presente al maestro Roberto Chale, que el ingreso será por la tribuna de Occidente de de 11:00 a.m. a 1:30 p.m.", tuitearon.

En ese contexto, varios hinchas cremas y seguidores del 'Niño terrible' se hicieron presentes en el coloso de Ate para alentar por última vez a quien los hizo campeones 3 veces como jugador y 2 como DT.

Roberto Chale: Últimos honores fúnebres

Luego del homenaje de cuerpo presente de esta mañana en el Monumental, la misa de defunción y posterior cremación de quien en vida fue Roberto Chale serán hoy a las 02:30pm y 03:00 de la tarde, respectivamente, en los Jardines de la Paz, en La Molina.

