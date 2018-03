River Plate y Boca Juniors miden fuerzas este miércoles (EN VIVO | ONLINE | 7:10 p.m. | FOX SPORTS 2) en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. 'Xeneizes' y 'millonarios' chocan en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por la Supercopa.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, líderes en la tabla de posiciones del campeonato argentino, saldrán en busca de un nuevo título y tienen como objetivo sumar una nueva victoria ante el rival de toda la vida.

Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo, sin muchas chances en el torneo argentino, buscará reivindicarse ante su hinchada y quedarse con la copa en el clásico.

A pesar que Boca llega mejor que River, este tipo de enfrentamientos siempre son distintos y no importa quién se perfila como el favorito, pues al final solo once contra once y cualquier cosa puede ocurrir.

River Plate vs. Boca Junior

EN VIVO | ONLINE

HORA: 7:10 p.m.

CANAL: FOX SPORTS 2

River Plate: Armani; Montiel o Mayada, Maidana, Martínez Quarta, Saracchi; Enzo Pérez o Nacho Fernández, Ponzio, Rojas, Gonzalo Martínez; Pratto y Mora.

Boca Juniors: Rossi; Jara, Goltz, Magallán, Fabra; Nández, Barrios, Pérez; Pavón, Tevez y Cardona.