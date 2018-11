Diego Maradona hizo una de las críticas más ácidas luego de confirmarse que la final de la Copa Libertadores, entre River Plate y Boca Juniors , se disputará en Madrid. El ex futbolista disparó contra el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

"A este Alejandro Domínguez, ¿qué carajo tengo que ver yo, si mi familia quiere ir a ver un partido de Boca-River, y tengo que llevarla a Madrid? Pero ¿qué somos? ¿Sabes lo que cuesta eso? El hijo de... Pongan seguridad y que lo hagan en cancha de Vélez", dijo un enfurecido Diego Maradona a Radio La Red.



El entrenador de Dorados de Sinaloa y exfigura de Boca Juniors continuó su discurso y también mencionó al presidente de la AFA. "Son la lacra del fútbol. No están capacitados para el cargo. No me jodas con que Domínguez va a hablar del fútbol del mundo. No me digas que el 'Chiqui' Tapia, que tiene más papada que el 'Gordo Porcel', va a hablar de fútbol", protestó.

River Plate tampoco se salvó de la ira de Maradona. "Que River no joda más con el gas pimienta del 2015. Boca en ese momento cerró el c... Entonces ahora que no insistan", indicó.

De acuerdo al anuncio de la Conmebol, River Plate y Boca Juniors definirán al campeón de la Copa Libertadores, el domingo 9 de diciembre, en el Estadio Santiago Bernabéu. El cotejo está programado para las 2:30 p.m. (hora peruana).