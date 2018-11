¡Contundente! Fiel a su estilo, José Luis Chilavert no tuvo reparos para arremeter contra la Conmebol luego de su polémico fallo de jugar la final de Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Este jueves, el organismo internacional decidió sancionar económicamente a River Plate , pero no atender al pedido de Boca Juniors de descalificarlo de la competición. Además, dispuso llevar fuera del territorio sudamericano la esperada final.

El ex arquero paraguayo explotó desde su cuenta de Twitter. No solo pidió enérgicamente que el partido regrese a donde pertenece, sino que instó a los presidentes de Boca y River a no respetar la decisión.

" Sr. Daniel Angelici de Boca y Rodolfo D’onofrio de River, no pueden jugar la final en Europa. Defiendan la Copa Libertadores de América, es el orgullo del futbol sudamericano. Al final, van a ser los payasos del circo, liderado por la Corrupbol de Dominguez. Sean serios", escribió Chilavert.

(Twitter @JoseLChilavert_) (Twitter @JoseLChilavert_)

