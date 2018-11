El entrenador de Boca Juniors , Guillermo Barros Schelotto, hizo saber su postura luego de la confirmación de que la final de la Copa Libertadores 2018 ante River Plate fuera postergada. El 'Mellizo' habló de desventaja y desigualdad de condiciones.​

"Claramente estábamos en desventaja ayer. Y estábamos en desventaja deportiva hoy. Lo mejor para Boca era no jugar porque no estábamos en las mismas condiciones", afirmó Barros Schelotto a la prensa.

El técnico y ex jugador de Boca Juniors explicó el atípico ambiente que se vivió por la frustrada final de vuelta que debió disputarse en el Estadio Monumental. "No es lo que se vive previamente a una final lo que nos tocó vivir, las 24 horas que pasamos no tienen nada que ver con una final", agregó.

"Hace un año estamos con el sueño de la Copa y le exigimos profesionalismo a los jugadores, no podíamos jugar en esas condiciones", sentenció Barrios Schelotto, técnico de Boca Juniors desde marzo del 2016.