La final de la Copa Libertadores por fin se jugará este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. Después de 15 días de larga espera, River Plate y Boca Juniors definirán al campeón de América lejos de su natal Argentina y eso es algo que golpea al entrenador del Xeneize, Guillermo Barros Schelotto, quien señaló que no hay ventajas para nadie.

El entrenador de Boca Juniors reiteró en más de una oportunidad que la final de la Copa Libertadores "entre los equipos más grandes de la Argentina, se tenía que jugar en Argentina. Sacar la final de Sudamérica me duele y también me preocupa que un River Plate vs. Boca Juniors no se pueda jugar en Argentina". Sin embargo, señaló que no le desagrada la idea de que el título se defina en el Bernabéu a partir de la motivación que puede significarle a sus jugadores.

"Jugar en un estadio más grande a los que estamos acostumbrados no te generan temor, sino te motivan a salir a ganar a hacer lo mejor. Eso creo que pasará este domingo", señaló en el entrenador en la conferencia de prensa que brindó en Madrid, España.

Pero lo que sí dejó claro Guillermo Barros Schelotto es que esta final en Madrid no le da ventaja a nadie. "Por el resultado y por cómo se dieron las cosas, esta es una final y no hay ventaja para ninguno de los equipos. Vamos a jugarlo y a ver qué pasa después de esto", expresó.

Sobre el plantel, señaló que "pueden haber muchas especulaciones, peor el equipo lo tengo yo y lo voy a decir el domingo", informó Guillermo Barros Schelotto, que confirmó que Christian Pavón está en condiciones de empezar y que Agustín Almendra puede no tener experiencia, "pero es un jugador de área a área"