River Plate vs. Boca Juniors: Conoce fecha, hora y canal del Superclásico argentino

River Plate enfrenta este miércoles a Boca Juniors en el Estadio Malvinas Argentinas por la Supercopa Argentina. El compromiso se muestra como uno de los más atractivos de la jornada futbolística.

El determinante encuentro se jugará a las 7:10 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de Fox Sports (501 de Movistar, 604 DirecTV y 61 de Claro).

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, líderes en la tabla de posiciones del campeonato argentino, saldrán en busca de un nuevo título y tienen como objetivo sumar una nueva victoria ante el rival de toda la vida.

A pesar que Boca llega mejor que River, este tipo de enfrentamientos siempre son distintos y no importa quién se perfila como el favorito, pues al final solo once contra once y cualquier cosa puede ocurrir.

RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS

EN VIVO | ONLINE

HORA: 7:10 p.m.

CANAL: Fox Sports (501 de Movistar, 604 DirecTV y 61 de Claro).

HORARIOS EN EL MUNDO

-Colombia | 7:10 p.m.

-Ecuador | 7:10 p.m.

-Bolivia | 8:10 p.m.

-Venezuela | 8:10 p.m.

-Paraguay | 9:10 p.m.

-Uruguay | 9:10 p.m.

-Argentina | 9:10 p.m.

-Chile | 9:10 p.m.

-Brasil | 10:10 p.m.