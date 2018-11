El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció, este jueves, la clausura de La Bombonera por exceso de público durante la práctica abierta que realizó Boca Juniors , a dos días de la gran final ante River Plate por la Copa Libertadores. En las tribunas, acompañaron un promedio de 50 mil hinchas.



Si Boca Juniors no logra revertir esta medida no solo no podrá celebrar el sábado si consigue su séptima Copa Libertadores, sino que tampoco podrá recibir al Atlético de Tucumán en La Bombonera el próximo 9 de diciembre por la Superliga argentina.



El presidente Daniel Angelici admitió esta clausura y anunció: "Recibimos el acta y los abogados del club están trabajando. Mañana (viernes) haremos el descargo para levantar la clausura. El acta señala que hubo más gente de la que podía entrar y ocuparon las escaleras y las salidas de emergencia", señaló el principal dirigente del equipo 'Xeneize'.



"Quedaron muchos hinchas afuera. La verdad que no sé cómo la cuentan, pero bueno. Ahora trabajaremos para revertir esta medida", explicó Angelici que espera conseguirlo para que el público de Boca Juniors pueda festejar el sábado, en su estadio, si consigue el título ante su archirrival, River Plate.

Con información de EFE