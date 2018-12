River Plate vs. Boca Juniors: Bofo Bautista criticó duramente a 'Xeneizes' y recordó actos violentos de 2005

Si bien está retirado del fútbol profesional, eso no le impide opinar acerca de la coyuntura en este deporte. Y así lo hizo Adolfo 'Bofo' Bautista, quien habló sobre la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors , y criticó duramente a los 'Xeneizes' por su accionar en los últimos días.

"Me da risa que los de Boca Juniors se quejen y estén de llorones, si ellos son los primeros que en su momento, cuando fui, casi me linchan, me querían matar", declaró el mexicano al portal Medio Tiempo. El 'Bofo' recordó los ataques que recibió en la Copa Libertadores del 2005 cuando le tocó visitar La Bombonera, con camiseta de Chivas.

"En el vestidor se metió mucho aficionado a querer tumbar la puerta. Gracias a Dios salí vivo de ahí. Temí por mi vida", dijo Bautista. El delantero detalló los incidentes en Argentina: "Desde que se armó la bronca me cabeceó Palermo, en eso voy saliendo y hasta el técnico me escupió. Mucha gente se brincó".

Por último, el 'Bofo', quien entre risas confesó ser de River Plate, cuestionó los hechos violentos que llevaron a que la final de la Copa Libertadores se programe en Madrid. "Eso es malo, pero pasó siempre que jugamos en Sudamérica. Siempre que hemos jugado allá se dio eso, y ahora detonó. Ojalá no llegue al fútbol mexicano ese tipo de cosas", contó.