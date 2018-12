River Plate vs. Al Ain EN VIVO ONLINE vía Fox Sports por semifinales del Mundial de Clubes

River Plate vs. Al Ain EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego semifinales del Mundial de Clubes en el Estadio Hazza Bin Zayed, este martes 18 de diciembre, desde las 11:30 a.m. (hora peruana) y 1:30 p.m. (hora argentina). La transmisión estará a cargo de Fox Sports. Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

River Plate y Al Ain se enfrentarán para buscar un lugar en la final del Mundial de Clubes. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá al primer clasificado a la instancia en la que podrían luchar por la copa.

River Plate vs. Al Ain: horarios del partido



Ecuador - 11:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

México - 10:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Paraguay - 1:30 p.m.

España - 5:30 p.m.

El campeón de la Copa Libertadores, River Plate, empezará su camino hacia su primer título del Mundial de Clubes. Tras caer en la final de la edición del 2015 a manos de Barcelona, el cuadro 'Millonario' podrá tentar la corona si superá al Al Ain, club del país anfitrión.

Ya alejado del ruido de la final de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu, River Plate ha trabajado sin sobresaltos en Emiratos Árabes Unidos desde hace casi una semana.

"Venimos haciendo un esfuerzo enorme desde hace mucho tiempo y venimos sosteniéndonos para estar en este lugar. Siempre tenemos la ilusión de ganar y de seguir yendo hacia adelante", indicó en conferencia de prensa, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo.

Con el plantel descansado y sin lesionados, la principal incógnita en River Plate pasa por la inclusión de Juan Fernando Quintero, uno de los jugadores más influyentes en la victoria sobre los 'Xeneizes', en el equipo titular.

El Al Ain será el primer desafío de River Plate. El elenco emiratí, que hará su tercera presentación en el Mundial de Clubes 2018, derrotó al Wellington neozelandés en penales y venció 3-0 al Espérance de Tunis.



River Plate vs. Al Ain: probables alineaciones

River Plate : Franco Armani, Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez, Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.



Al Ain: Khalid Eisa, Mohammed Fayez, Ismail Ahmed, Mohamed Ahmad, Tsukasa Shiotani, Tongo Doumbia, Ahmed Barman, Hussein El Shahat, Caio, Bandar Mohammed y Marcus Berg.