El pasado fin de semana largo se disputó en Argentina el Rip Curl Pro Playa Grande, torneo que se realiza desde hace 10 años y tiene como finalidad definir a los nuevos campeones en la novena edición del World Surf League (WLS) Qualifying Series (QS). La deportista nacional ya figura dentro la lista de ganadores de este organismo que se dedica a mostrar los mejores talentos de Sudamérica al mundo.

La sufista peruana de 17 años, ha venido brillando en el deporte desde hace 10 años logrando reconocimientos a nivel nacional en circuitos de la federación como campeona en la categoría junior por 5 años consecutivos y a nivel semilleros campeona en tres categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 de damas, los cuales le han permitido ubicarse como una de las deportistas más destacadas en su categoría.

“Esta ha sido una competencia bastante fuerte, las olas han estado grandes y buenas por lo que me he divertido y disfrutado en cada etapa de la competencia. Me siento muy feliz de haber obtenido el primer lugar y poder compartirlo con mi país, porque demuestra mi esfuerzo, pasión y amor por el surf” mencionó la joven deportista.

La integrante de la selección peruana aseguró su pase a la final luego de derrotar a la argentina Victoria Muñoz Larreta con un resultado de 16.00 (8.67 y 7.33) sobre los 8.43 (3.83 y 4.60) de su rival. Su primer triunfo en QS le permitió a Rodríguez ingresar a la lista de los peruanos que han ganado fuera de casa, ubicándola primera en el ranking sudamericano.

La joven deportista que viene destacando a nivel internacional desde el 2021 ha tenido una notable participación en competencias como ISA Surfing Games 2022, Challenger Series de Sudáfrica, Australia, Portugal, EEUU y Brasil donde ha venido desempeñando su destreza y compartiendo experiencias con el Top 50 del mundo a nivel profesional.

“El Surf es mi pasión y parte fundamental de mi vida, este deporte me ha enseñado a cuidar la naturaleza y a observar de otra manera la belleza del océano. Surfear me da la oportunidad de sentirme libre y de conectar de otra manera; lo más hermoso es que cada persona tiene un estilo único y diferente lo que lo hace divertido” comentó Arena.

La actual campeona del evento Rip Curl Pro en Mar del Plata, se prepara para el siguiente torneo QS a mediados de abril a realizarse en la Playa Punta Rocas – Perú; cabe destacar que durante el resto del año se tienen 4 eventos más con los que se completaría la temporada que clasifica a los Challenges Series (CS) 2024.