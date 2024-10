Ricardo Gareca ya piensa en duelo de Chile ante Perú: "Es uno de los más importantes"

Piensa en Perú. El director técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca afirmó que ya está concentrado en el crucial enfrentamiento que tendrá 'La Roja' ante nuestra Selección Nacional en noviembre.

Como se sabe, Chile está último en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas y, según ESPN, la dirigencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) le habría pedido a Gareca obtener al menos cuatro puntos en los dos próximos partidos de noviembre: uno contra Perú en Lima y otro ante Venezuela en casa.

“Son especiales todos los partidos. Hoy es uno de los más importantes por la situación en la que estamos. No es porque sea Perú, sino porque necesitamos salir de esta situación,” aseguró Gareca sobre el esperado duelo en Lima.

Además, el técnico argentino descartó cualquier rumor sobre su salida y explicó que tiene una buena relación con los dirigentes chilenos.

“En ningún momento, de parte mía o de mi equipo de trabajo, estuvo en cuestionamiento la continuidad. Nunca tuve alguna intención de dejar el cargo. Es tan excelente la relación que tengo con la dirigencia, que simplemente me tomo un tiempo para escuchar. No me gustaría dejar a Chile en un momento así”, expresó.

"LA CONTINUIDAD, DE PARTE MÍA, NUNCA ESTUVO EN CUESTIONAMIENTO"#ESPNF360Chile Ricardo Gareca reiteró su compromiso como técnico de #LaRoja y afirmó que "hasta las últimas consecuencias me gustaría estar al lado de los muchachos". pic.twitter.com/TJIv4Fos6Z — ESPN Chile (@ESPNChile) October 18, 2024

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo o por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper ¡Conoce nuestros planes!

VIDEO RECOMENDADO: