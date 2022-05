Alianza Lima y Sporting Cristal quedaron eliminados en la Copa Libertadores y, en las fases previas, César Vallejo ni Universitario pasaron de ronda. Por su parte, en la Sudamericana, Ayacucho no tiene opciones y Melgar luchará por su cupo a octavos en la última jornada. Este es el panorama de los equipos peruanos en los torneos internacionales y Ricardo Gareca brindó su opinión al respecto.

“Para mí, los equipos estuvieron la altura. Va a despertar polémica, pero cuando no se liga, no se puede. No tiene que ver solo con la suerte. Los resultados van en cadena. Hacen falta muchas cosas: infraestructura y los presidentes tienen que dar respuesta también”, declaró el ‘Tigre’ tras brindar los convocados de la selección peruana para los encuentros ante Nueva Zelanda y repechaje.

De la misma manera, el entrenador argentino mencionó que le gustaría que los mandatarios de los clubes también digan presente. “Sale el técnico a hablar y también los futbolistas, pero me gustaría que los presidentes salgan a declarar también. Hay cosas que les compete a ellos como armar equipos o refuerzos”, señaló.

Asimismo, el director técnico brindó un análisis de cada uno de los equipos peruanos participantes en los torneos continentales. “Yo vi a un Cristal que jugó bien y compitió de la misma manera. Vi a un Alianza que un encuentro se le escapó de las manos. Melgar, el partido que acaba de jugar con Racing, yo tengo opinión muy optimista. En el fútbol hay que concretar goles, pero también hay un análisis fuera del resultado. Eso forma parte de cada cuerpo técnico”, explicó.

“Pero, lógicamente, a ustedes que los va a conformar. Si el equipo queda en última casilla, habrá que aceptar las críticas, algo se debe haber hecho mal. Me gustaría escuchar a los presidentes”, recalcó.