Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, aseguró que se siente conforme con su nómina de jugadores para los amistosos internacionales, pues la gran mayoría tiene una continuidad importante.

"Venimos de un rendimiento bastante importante. Llegamos bien del Mundial. Estamos en la etapa de reconocimiento y reafirmaciones. En caso no se vean resultados, siempre tenemos la opción de ir variando. El 90% de los jugadores tienen una continuidad importante", señaló el 'Tigre' en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega indicó que esperarán hasta el final a Luis Advíncula, quien sintió molestias en su último encuentro con el Rayo Vallecano.

“Vamos a esperar a Advíncula hasta el día del partido. Por lo pronto no hay nada de gravedad", resaltó Gareca.

Sobre el reconocimiento a la hinchada peruana, que está luchando por hacerse del premio FIFA The Best, el 'Tigre' señaló que "no le sorprende" y le deseó lo mejor a la blanquirroja.

NOTA ORIGINAL

Ricardo Gareca , técnico de la selección peruana, brindará una conferencia de prensa previo a los partidos amistosos internacionales ante Holanda y Alemania. El entrenador argentino dará mayores detalles sobre el encuentro ante la Naranja Mécanica, el cual se jugará este jueves en Ámsterdam.

El 'Tigre' ya tendría decidido el once titular que utilizará ante el combinado holandés. Con la presencia de Horacio Calcaterrra y Johan Madrid, la bicolor asumiría su primer partido después de su participación en el Mundial Rusia 2018.

El lunes, en el segundo entrenamiento de la blanquirroja, Gareca alineó de la siguiente forma: Gallese; Madrid, Santamaria, Ramos, Trauco; Aquino, Yotún, Calcaterra, Cueva, Carrillo y Farfán.

EQUIPO COMPLETO

Tras la llegada de Luis Abram, zaguero de Vélez Sarsfield, Gareca cuenta con todos los jugadores que convocó para los amistosos, los cuales servirán como preparación para la Copa América Brasil 2019 y las Eliminatorias Qatar 2022.