¿Se va de Chile? Ricardo Gareca: "No sé si seguiré en (todo) el proceso"

La Selección de Chile no encuentra la forma ni los resultados, algo que -cada vez más- pone en duda el trabajo de Ricardo Gareca y, sobre todo, su continuidad para buscar la clasificación al Mundial.

La última derrota de la roja en las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026 ocurrió ayer y dejó un amargo sabor de boca, pues comenzaron ganándole a Brasil 1-0, pero acabaron perdiendo 1-2.

Pese a las cero victorias en seis partidos oficiales y todas las críticas, el 'Tigre' avisó que "yo sigo pensando en este proceso. Sé que los tiempos se acortan, pero todavía tengo fe (en la clasificación)".

"De parte nuestra, me encantaría continuar un proceso, pero eso no está en mis manos. Tengo expectativas en estos partidos. Creo en los muchachos y le tengo confianza al jugador chileno", agregó.

Sin embargo, luego Ricardo Gareca, ante la insistencia de los medios en la conferencia de prensa post derrota ante la verdeamarela, reconoció que "(tal vez) sea necesario que vayan viendo otras alternativas".

"No sé si perduraré en este proceso, no podría dar una respuesta por la exigencia de resultados. Soy capaz de aguantar resultados negativos, estoy preparado para eso, pero no lo decido yo", sinceró.

