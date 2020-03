En las últimas semanas, Jean Deza se volvió noticia nacional y no por su juego en el campo, sino por los ‘ampays’ que protagonizó en fiestas nocturnas. Lejos de enmendarse, al futbolista parece no importarle, muestra de ello es que salió a la luz una fotografía donde sonríe mientras ve sus imágenes en ‘Magaly TV, la firme’.

Tras ese episodio, varios periodistas deportivos salieron a criticar al jugador de Alianza Lima, pero hay quienes lo defendieron señalando que era su “día libre”.

Una voz autorizada para hablar sobre estos ‘ampays’ es Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, quien manifestó que el futbolista debe ser un profesional en todo sentido.

“La vida privada de cada uno a mí no me gusta invadirla, pero el profesional tiene que entender que cuando elige esta carrera que es la de fútbol profesional, no es para todos, no es para cualquiera, sino todo el mundo jugaría al fútbol. Somos pocos los elegidos que tenemos la oportunidad de representar a una institución, de estar en el fútbol de alta competencia”, expresó el entrenador en diálogo con el diario Líbero.

“Yo tomo esos actos como un acto que lógicamente tiene que tener cuidado los jugadores, nada es irreversible, yo creo que todo el mundo se puede equivocar pero luego hay que subsanar, corregir, direccionarse y entender que es mejor evitar determinadas cosas”, añadió el ‘Tigre’.

Ricardo Gareca también sostuvo que el jugador de fútbol debe saber en qué momento salir.

“Si uno va a la discoteca con su señora, con su esposa, yo creo que está en el momento de esparcimiento o si es soltero y tiene un momento libre, hay que saber en qué momento lo tiene que hacer, me parece que esos son los temas más importantes”, precisó.

Magaly Medina sobre Jean Deza