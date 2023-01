Ricardo Gareca es uno de los principales candidatos para reemplazar a Gustavo Alfaro en la Selección de Ecuador . El ‘Tigre’, quien quedó libre tras su periodo de más de siete años en Perú, podría comandar a la ‘Tri’ para el proceso eliminatorio al Mundial 2026.

El DT argentino de 64 años fue sondeado por algunas selecciones del continente como la Mexicana. Sin embargo, al parecer, las negociaciones no prosperaron. Gareca busca un proyecto y desea seguir dirigiendo en Sudamérica, por lo que podría aceptar el puesto de técnico de Ecuador.

De acuerdo al diario El Comercio de Ecuador, el técnico argentino es la alternativa que más gusta en el ‘Tri’, que en su momento contactó al exentrenador de la ‘Bicolor’.

Incluso, tras estas conversaciones, el ‘Tigre’ solicitó no interferir en la renovación de Alfaro y negociar después de la Copa del Mundo.

El medio ecuatoriano reconoció que Gareca no renovó con la Selección Peruana tras de no llegar a un acuerdo económico. No obstante, señalan que la directiva de Francisco Egas se podría aproximar a este monto, el cual oscila entre los 3.7 millones de dólares anuales.

FEF no logró un acuerdo con Gustavo Alvaro

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció en un comunicado que, tras algunos meses de conversaciones con Gustavo Alfaro, “las partes han decidido quedar en libertad para evaluar nuevas opciones en beneficio y desarrollo de sus intereses”

“Tras nuestra participación en el Mundial de Qatar, es momento de construir sobre lo vivido, mirar e ilusionarnos con el futuro”, concluyó.