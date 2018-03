Ricardo Gareca reveló cuál es su más grande temor [VIDEO]

Ricardo Gareca no le teme al éxito, a las derrotas o a su futuro en la selección peruana. El 'Tigre', en conversación con 'Punto Final', reveló cuál es su miedo más grande.

El entrenador de la blanquirroja se confesó con Mónica Delta. La periodista le preguntó al técnico argentino a qué le teme en la vida y él respondió lo siguiente: "No le tengo miedo al paso del tiempo, a la vejez o a las arrugas".

Tras esta acotación de Gareca, la repregunta de Delta provocó una sorprendente revelación. "¿Ni a la calvicie?", señaló intrigada.

"A eso sí (risas). A algunas cosas sí, por ejemplo a eso. Si me preguntas qué me gustaría conservar digo el pelo, aunque sé que con el paso del tiempo se daña. [...] No le temo al paso de los años, a la acumulación de grasa, pero sí me gusta mucho el pelo. Me gustaría tenerlo bueno siempre", respondió el DT de la bicolor.

