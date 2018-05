Paolo Guerrero es uno de los jugadores importantes que tiene la selección peruana . El 'Depredador', producto de un resultado analítico adverso quedó descartado para los duelos del repechaje ante Nueva Zelanda y ello ocasionó un gran impacto en Ricardo Gareca .

El 'Tigre', en diálogo con CNN en español, reveló que cuando se enteró de la noticia no pudo dormir en toda la noche; sin embargo, tenía que afrontar desafíos importantes y por eso habló claramente con los jugadores del 'equipo de todos'.

“Eso no me dejó dormir en toda la noche (...) Pero después automáticamente cuando fui al entrenamiento, reuní a los jugadores y dijimos que esto ya era un tema olvidado, que la mejor manera de nosotros (de) poder responderle a Paolo Guerrero es tratar de lograr un objetivo (clasificar a Rusia 2018 )", contó.

Situación de Paolo Guerrero fue una noticia muy triste para Ricardo Gareca.

El estratega del 'equipo de todos', mientras narraba el episodio que atravesó en ese momento no dudó en llenar de elogios al atacante nacional.

"Yo si tengo que hablar de Paolo Guerrero te tengo que hablar de un profesional íntegro en cuanto al profesionalismo de lo que él puede dar (...) Nunca nos presentó un problema, siempre un muchacho bien predispuesto, muy humilde", aseveró.

Gareca recalcó que la suspensión del delantero peruano no podía significar una suspensión para la bicolor pues el objetivo era claro: clasificar al Mundial.

"No podíamos permitir que el caso de Paolo Guerrero sea una distracción. La distracción, en el caso mío, fue no dormir en toda la noche. Al otro día directamente me enfoqué en quién lo iba a reemplazar", sostuvo.

Paolo Guerrero cuenta los días para volver a jugar con la selección peruana.

El entrenador argentino recalcó que la mejor manera de retribuirle a Paolo por todo lo que ha hecho por la selección era logrando la clasificación y darle la posibilidad de que participe.

"Ya él iba a manejar el tema con la Federación y su respectivo abogado, pero nunca dejamos de pensar en él. Es nuestro capitán, es un referente importante. La mejor manera de pagarle era esto: clasificar al Mundial y que él tenga la posibilidad de estar", sentenció.

