Su paso por Universitario entre 2007 y 2008 le permitió a Ricardo Gareca conocer la realidad del fútbol peruano. El virtual entrenador de la blanquirroja hace unos años expresó a ESPN sus conceptos sobre nuestro balompié.

[Selección peruana: En Argentina afirman que Gareca será el DT de la bicolor]

"El peruano es muy talentoso. Para mí no fue extraño encontrar ese talento porque los conocía. Ahora está en un nivel bajo. Lo que pasa es que si la Selección (peruana) no trasciende a nivel internacional, el fútbol local no está bien. No hacen buenos papeles en las copas (Libertadores y Sudamericana) teniendo buenos jugadores", manifestó el 'Tigre' al programa Simplemente Fútbol.

En dicha entrevista, Ricardo Gareca también recordó su estancia en Universitario.

[Selección peruana: Juan Carlos Oblitas le ofreció ser DT a Ricardo Gareca]

"Omar Jorge, ex jugador de Vélez, era coordinador de las divisiones menores de Universitario, me estaba siguiendo, aunque no lo conocía, pese a que fuimos compañeros en una selección juvenil. Él fue quien me recomendó a la 'U'. Fue una experiencia bárbara y clasificamos a la Copa Libertadores en el 2008", acotó.

Mientras que en nuestro país se espera el pronunciamiento oficial de la Federación Peruana de Fútbol, en Argentina ya dan por hecho que Ricardo Gareca será el próximo técnico de la blanquirroja para la Copa América de Chile y las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

[El ‘Chorri’ Palacios pide a Ricardo Gareca como DT de la selección]

El periodista Pierre Manrique, quien es productor periodístico de Radio La Red de Argentina, informó en su cuenta de Twitter que ‘El Tigre’ aceptó el reto de dirigir a Perú y que solo falta arreglar el tema económico.