Ricardo Gareca no descarta volver a ser DT de Perú: "Es una posibilidad"

¿Regresa? Ricardo Gareca dejó abierta la posibilidad de volver al fútbol peruano en el futuro, ya sea para dirigir nuevamente a la Selección o a un club de la liga nacional.

En una entrevista para el programa Bajo Presión, el entrenador argentino habló sobre su estrecho vínculo con Perú, un país en el que vivió y trabajó durante más de nueve años.

“Yo nunca cerraría la posibilidad de Perú porque pasé tantos años allá. Tengo cuestiones personales, entonces yo no le cierro la puerta a nadie y menos a un país en el que me sentí tan a gusto y lo conozco. Me tocó la etapa de dirigir a la ‘U’, un año y medio, y me tocó siete años y medio con Perú. Entonces, pasé nueve años de mi vida en Perú”, manifestó.

Gareca, quien logró una de las mayores hazañas en la historia reciente del fútbol peruano al clasificar a la selección al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años de ausencia y llevarla al subcampeonato en la Copa América 2019, reflexionó sobre su tiempo en Perú.

“En las dos etapas pasé buenas y malas, me han tratado muy bien en todo momento. Yo no me atrevería a decir semejante barbaridad (cerrar puertas). Al contrario, siempre es una posibilidad en un futuro”.

No obstante, el estratega aclaró que su enfoque actual está en su rol con la selección chilena y en su presente como técnico.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: