Ricardo Gareca habló para Movistar Deportes. El estratega argentino lamenta que la justicia suiza haya revocado la sanción al delantero Paolo Guerrero y que no pueda jugar por todo el 2018.

"Lo de Guerrero es algo que nos pone muy triste y sobre todo por la persona. Paolo es indiscutido a nivel profesional", dijo el 'Flaco'.

Para Gareca era primordial que Paolo tenga un poco de calma luego de los trajines de su situación con Flamengo y su pase al Internacional de Porto Alegre. "Como venía de tanto tiempo parado y viajes, no se había estabilizado futbolísticamente. Inclusive le explicamos las razones y él totalmente estuvo de acuerdo", aseguró.

Por otro lado, no le gustó que André Carrillo migrara a una liga que, para él, no está a su nivel por lo que mostró en el Mundial. "Para mí, Carrillo no debió irse (a Arabia)", señaló el entrenador de la selección peruana .

LO QUE SE VIENE

El 'Tigre' también habló sobre la importancia de que en el país haya una planificación a futuro en cuanto al fútbol. "Perú se tiene que comprometer en todo aspecto, hay que jerarquizar más el fútbol", comentó.

Como se recuerda. Ricardo Gareca aceptó la renovación con la bicolor por cuatro años más, otro proceso de Eliminatorias. El argentino espera volver a repetir la hazaña de clasificar a un Mundial, pero sabe que no será fácil y se necesita de más trabajo en todos los niveles.

En cuanto al juego que presentará la blanquirroja, Gareca aseveró que "Perú debe afianzar un funcionamiento de juego y encontrar variantes".

DIMOS LA TALLA

Por otro lado, el 'flaco' evaluó el desempeño de la selección en Rusia 2018. "En los tres partidos que jugamos en el Mundial, estuvimos a la altura, nunca desentonamos", confirmó.

Al argentino le dolió no clasificar a Octavos de Final. "Sí sentí bronca durante el Mundial, queríamos pasar, pero todo nos sirve para aprender y crecer".

SE ATREVIÓ A LLAMAR A 'CALCA'

Por último, se refirió al llamado de Horacio Calcaterra, convocatoria sorpresa para los amistosos contra Holanda y Alemania del 6 y 9 de setiembre respectivamente. "Todo jugador que se nacionaliza corre con las mismas posibilidades que todos. Calcaterra, a partir que se nacionalizó, empezamos a observarlo", dijo el 'Tigre'.

"Necesitamos jugar amistosos con todo tipo de selección. Lo tomamos con mucha seriedad", apuntó. Gareca planea seguir de cerca a más jugadores del medio local y en el extranjero, además de concretar más partidos preparativos para la Copa América del próximo año.