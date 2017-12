Ricardo Gareca: '¿Dirigir a Argentina? Estoy enfocado en Perú'

Ricardo Gareca está completamente enfocado en la participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. El 'Tigre' no dejará nada al azar y no se distrae con los rumores o posibilidades ficticias que lo alejan de la blanquirroja.

En conversación con RPP Noticias, el estratega de la bicolor aseguró que solo tiene en mente cumplir sus objetivos con la escuadra nacional.

"¿Dirigir a Argentina? Uno no debe perder determinadas metas y anhelos, pero en mi profesión me he acostumbrado a no ilusionarme y a vivir el presente. ¿En qué momento se va a producir la chance de dirigir a la selección argentina si hay un técnico que acaban de contratar que es Jorge Sampaoli? Acostumbro a vivir el presente y ese es la selección peruana, estoy enfocado en Perú", manifestó.

Sobre la posibilidades de sus dirigidos en la Copa del Mundo, Gareca señaló que la idea es que el equipo logre competir ante las selecciones más importantes del Mundo.

"En el Mundial tenemos que tener los pies sobre la tierra. Si logramos capitalizar toda esta experiencia que nos tocó vivir como grupo y entendemos que somos una selección que necesitamos crecer y aprender, con el tiempo de trabajo que tenemos podemos volvernos un equipo competitivo", precisó el entrenador argentino.

Gareca destacó que la experiencia también será nueva para él y la tomará de la mejor manera posible.

"La ambición de todo entrenador es dirigir un Mundial y espero estar a la altura. Perú me dio una posibilidad de dirigir por primera vez una selección. Una cosa es prepararse y otra vivirla con tu propia experiencia", resaltó.