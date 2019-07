Gareca sobre Carrillo en Arabia Saudita: 'Se le pidió a él que tome mejores decisiones por la selección'

Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana , se refirió a la decisión de su dirigido André Carrillo de continuar jugando en el fútbol de Arabia Saudita por las próximas cuatro temporadas.

En conversación con Radio Capital, el estratega argentino señaló que él y su comando técnico eran conscientes que esta era una posibilidad.

"Lo habíamos hablado, me dijo que existía esa posibilidad (continuar cuatro años más en Arabia). Se le pidió a él y al representante, por la selección, que se tomen mejores decisiones. Pensamos que André (Carrillo) es un jugador para las mejores ligas”, precisó.

Asimismo, el 'Tigre' señaló que hubiera preferido que la 'Culebra' jugara en otra liga por temas de "logística y viajes".

“Tuve la oportunidad de ir a verlo a Arabia y me di cuenta que hay buenos jugadores, estadios, pudimos comprobar la exigencia. Si me preguntan qué me hubiera gustado es que esté más cerca o algo mejor, por un tema de logística y viajes. Hubiéramos optado por algo mejor, por todo lo importante que se le viene a la selección", aseveró.