Ricardo Gareca confesó que nunca hubo acercamiento para dirigir a selección de Argentina

Ricardo Gareca renovó contrato con la selección peruana por un período mundialista más. Pero antes de que se concrete la extensión de su vínculo, el 'Tigre' fue voceado como uno de los candidatos para dirigir a la selección de su país. Sobre este tema, el entrenador reveló algunos detalles en entrevista con TyC Sports.

"Oficialmente nunca nadie se comunicó conmigo", afirmó Ricardo Gareca en diálogo con el canal argentino. El técnico, que llevó a la selección peruana a un Mundial luego de 36 años, afirmó que si bien la prensa lo colocó como uno de los posibles reemplazantes del destituido Jorge Sampaoli, no hubo nada concreto. Y tras ello, decidió renovar con Perú.

"Más allá de que no hubo otro ofrecimiento, nos inclinamos por Perú, por la continuidad. No veíamos las cosas claras en todo aspecto en Argentina, tal es así que hoy en día a la selección la dirigen dos interinos, que tienen que ver con su pasado en la selección, pero que todavía ellos no han definido la situación" agregó.

Ricardo Gareca mostró su ambición de pelear y ganar a rivales de fuste en Europa. "Yo, como técnico sudamericano quiero ganarles a los europeos, disputarles de igual a igual. Venimos de jugar ante Holanda y Alemania, dos selecciones importantes. Nosotros queremos salir a ganar y dejar en alto al fútbol sudamericano", indicó.