Ricardo Gareca sobre bochornoso comportamiento de Christian Cueva: "No me gustó lo que vi" | VIDEO

El entrenador de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca , dio su opinión sobre el comportamiento que mostró el delantero Christian Cueva cuando orinó en el estacionamiento del Aeropuerto Jorge Chávez, tras asistir a la fiesta de cumpleaños de su compañero Carlos Zambrano.

En entrevista a Fox Sports Perú, el director técnico aseguró que "no le gustó" lo que vio, aunque rescató que Christian Cueva haya estado acompañado de su esposa Pamela Lopez y familia.

"No me gustó lo que vi, pero sí me gustó que estuviera con su esposa", recalcó el 'Tigre'.

"Peor hubiera sido que no esté en un ambiente familiar. Al menos me queda la tranquilidad que al lado esté la esposa", subrayó.

De acuerdo con el exseleccionado argentino, él prefiere siempre que "la familia esté al lado de jugador". Sin embargo, espera que "esos acontecimientos no se repitan".