Ricardo 'Cacique' Astuvilca, el boxeador que lleva los guantes en El Agustino [CRÓNICA]

En las faldas del cerro Hatary Llacta, en El Agustino, sobre una cancha de grass sintético, un rápido Ricardo Astuvilca se atraviesa lanzando golpes al aire, imaginando como noqueará a su próximo contendor.

El 'Cacique', como se le conoce a Astuvilca, está a solo unos días de disputar el título gold de peso mínimo de la Asociación Mundial de Box (AMB) contra el nicaragüense Juan “El Gigante” Mendoza y lo hará en casa: El Agustino.

Con 1.57 metros de altura, Astuvilca no se achica ante nadie y por eso tiene claro que en su casa será él quien mande. "Lo que yo me propongo lo hago y quiero que este título se quede en casa", asegura.

DE VUELTA AL BARRIO

​

Esta mañana, 'Cacique' ha vuelto a su escuela José Carlos Mariategui, el lugar donde lanzó sus primeros 'ganchos' enfrascado en alguna disputa entre compañeros. Sin embargo, esta vez el local escolar se convertirá en su nuevo ring el próximo 25 de mayo.



Rosario Salinas, auxiliar de este colegio, lo recuerda perfectamente. "Travieso, inquieto, y deportista (...) a veces se agarraba (con sus compañeros) en pequeñas peleitas" cuenta a Perú21. Astuvilca se ríe y abraza a 'Charito' como la recuerda.

El pugilista comenta que sus inicios no fueron prematuros, asegura que fue recién a los 18 años que se dio cuenta que el box era lo suyo. Mucho antes, y con bastante potencial, ya había probado con el atletismo y el fútbol, pero el tiempo pasaba y decidió cambiar las pistas de carrera y las canchas por los gimnasios y los sacos de arena.

"Yo comencé tarde. Mi pasión fue el fútbol y tuve la ilusión de llegar a ser un futbolista, tenía las condiciones, pero no entendí porque no. Ya la edad avanzaba y a la vez estaba con el boxeo traía logros entonces decidí dedicarme a un deporte y me enrumbé por el boxeo", cuenta.

EN LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO LOGRO



José 'Yako' Gonzáles, uno de los entrenadores del 'Cacique' confía en su pupilo y asegura que su persistencia y disciplina lo harán llegar lejos. "Nosotros estamos seguros que el título se queda aquí en Perú. Nos sentimos muy confiados", destaca.

El alcalde de El Agustino, Víctor Salcedo, conoce a Astuvilca desde pequeño. De hecho es uno de los que confiaron en él cuando se inició en este deporte y por ello, con el respaldo de la empresa privada, se ha encargado de gestionar el apoyo económico para la realización de esta contienda.

"Estamos orgullosos que un agustiniano, un peruano, dispute un título mundial. Confiamos en que lo logrará, porque es un sueño que él tenía desde niño: ser campeón mundial", señala.

El 'Cacique' regresa a casa con los guantes sobre el hombro, atraviesa el mural pintado en su honor y es interceptado por vecinos y curiosos para tomarse una foto o firmar un autógrafo. En cuatro días el ring verá brillar su traje amarillo con lentejuelas plateadas. El hijo ilustre de El Agustino quiere hacer historia.

DATOS

​

​- El Título Mundial se disputará en el campo deportivo de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, ubicada en la Av. Riva Agüero N°1758, desde las 6 p.m.



- Las entradas de este evento pueden conseguirse en Teleticket de Wong y Metro.