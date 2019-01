Renato Tapia: "Siempre he querido jugar en Alianza Lima"

Renato Tapia jugó un Mundial con Perú. Sin embargo, el mediocampista del Feyenoord todavía tiene un pendiente en su carrera como futbolista: defender la camiseta de Alianza Lima.

En conversación con Fox Sports, el volante de la selección nacional, reveló que "siempre" ha querido jugar por el cuadro blanquiazul.

"Me imagino jugando el torneo peruano dentro de 13 o 15 años. Siempre he querido jugar en Alianza, ya que Bentín no tiene equipo en Primera. Me hubiese gustado jugar en Alianza, pero estamos muy lejos ahora. No estoy pensando en volver a Perú en estos momentos, ahora que pensé en cambiar de equipo para tener continuidad nunca se me pasó por la cabeza regresar. Estoy intentando mantenerme en Europa, que es lo mejor para mí", señaló.

Sobre su posible cambio de aires, Renato Tapia resaltó que primero intentará ganarse nuevamente el puesto en su actual club.

"Estoy en un club grande de Holanda y quisiera jugar más pero eso pasa por el entrenador, es su decisión y la acepto. Ha pasado por mi cabeza la posibilidad de buscar nuevos horizontes, pero soy una persona que se debe a su trabajo y siempre ha respetado los ciclos. Me han ofrecido cosas muchísimas veces, pero este no es el momento correcto para irme a otro lado, sabiendo que primero tengo que ganarme la titularidad", indicó.