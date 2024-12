Renato Tapia RESPONDE A CRÍTICOS: "Perdí mi puesto en Feyenoord y Celta por la Selección"

En este 2024, Renato Tapia fue uno de los habituales convocados con menos partidos en la Selección Peruana, por lo que fue ampliamente criticado hasta hoy, que respondió.

El popular 'Capitán del Futuro' fue entrevistado en el programa la 'Hora Blanquiazul' y no se guardó nada contra todos los que ponen en duda su compromiso con el 'equipo de todos'.

Y, para ello, recordó que, "en Feyenoord y en Celta, perdí mi puesto (titular) porque decían que me recuperaban (de lesiones) sólo para mandarme a la selección (y no para jugar en mi club)".

"La gente es muy emocional: si te va mal a ti, ellos felices. Pero, a mí, no me interesa porque soy consciente de lo que hice, hago y haré por la blanquirroja”, remarcó Renato Tapia.

En otro momento, el popular 'Cabezón' también les respondió a todos los que critican de que él vuelva a ser el capitán de la bicolor, señalando que "estoy tranquilo conmigo mismo".

“Soy una persona muy pasiva, no me importa lo que diga la gente. Si creen que no tengo compromiso o lo que se inventen, yo sé lo que he dado por la selección", sentenció el volante.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: