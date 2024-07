Lo sabía la Federación (sí, por su seguro de prevención contra lesiones), el Celta de Vigo y, sobre todo, el ‘Cabezón’, quien desde el año pasado ya había marcado el 30 de junio de 2024 como la fecha del final de su contrato.

MIRA TAMBIÉN: Oliver Sonne ahora sólo puede jugar por Perú tras eliminación de la Copa América

Lo sabían todos, pero nadie se movió. Ni la FPF para convencer (con papeles) para que el ‘5′ esté presente en la Copa América, ni el Celta para ofrecer una renovación acorde al nivel del futbolista, ni Renato Tapia que no consiguió otro club hasta hoy.

Y es que, si bien es cierto que el popular ‘Capitán del Futuro’ ahora tendrá todo el poder de negociación en sus manos y mucho mayor beneficio económico cuando firme con su nuevo club, a ningún jugador le gusta quedar ‘libre’.

No. Al futbolista, como a todos, le gusta sentirse querido, deseado, es un instinto humano; y quedarse ‘libre’ en el mercado es sinónimo de que, precisamente, no te apreciaron o no lo hicieron lo suficiente, ni el actual ni el que viene.

Y eso lo sabe tanto Renato Tapia como su agente. Ambos, junto con su entorno, prefirieron tener mayor tiempo y poder de negociación que firmar sin mucha convicción. Ya sabemos, el ‘5′ no es de arriesgarse; si no, pregúntenle a la Federación.

El futuro es su mentor. Con 28 años y, seguramente, otros 10 más a nivel profesional, el ‘Cabezón’ ahora tendrá que decidir entre las posibles ofertas de clubes de igual rango que el Celta en la liga de España o aventurarse en otras fronteras.

Por ejemplo, hace no mucho se le relacionó con el poderoso Lyon de Francia, un campeonato que le caería perfecto así no juegue por los blancos; tampoco estaría nada mal aceptar el guiño que llega desde los Países Bajos.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.