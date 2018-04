La selección peruana tuvo un rendimiento positivo en los últimos amistosos que disputó ante Croacia e Islandia en Estados Unidos . Los resultados aumentaron las ansias de muchos hinchas por ver a la bicolor cuanto antes en el Mundial Rusia 2018 .

Sin embargo, hubo una polémica desatada tras estos enfrentamientos pues en las redes sociales circularon comentarios alegando un supuesto complot contra Cristian Benavente para no darle pase e impedir que luzca su fútbol. Renato Tapia fue uno de los futbolistas que negó dicha manifestación en su momento y esta vez se explayó más sobre el tema.

En diálogo con el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP, el denominado ‘capitán del futuro’ aseguró que se dijo cosas que no tienen nada que ver con la situación que atraviesa el ‘equipo de todos’.

"Hubo una cuestión de mucha ignorancia al decir que no se la queremos pasar a Benavente (…) Hay muchos comunicadores de televisión y periódicos que dijeron cosas que no tienen nada que ver con la situación que estamos pasando. Me dio un poco de cólera porque estamos haciendo las cosas bien y merecemos este éxito", aseveró.

Tapia recalcó que el grupo le tiene un cariño al ‘Chaval’ e indicó que pareciera que hay personas que buscan cualquier pretexto para decir que las cosas van mal.

“ Me molesta que quieran minimizar un trabajo de 3, 4 años y tirarlo a la basura con un tema que no tiene nada que ver. Cristian sabe que lo queremos, al igual que todos los chicos nuevos como Alejandro Duarte y Roberto Siucho, ahora último. Me parece que el peruano no está acostumbrado a ganar ni a tener el éxito que estamos teniendo, por eso la gente busca la más mínima excusa para decir que no estamos bien", sentenció.

