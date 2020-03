En el ojo de la tormenta, Reimond Manco rompió su silencio acerca de su cuestionado accionar al pedirle la camiseta a Nacho Fernández luego de que Binacional haya sido goleado por 8-0 en la Copa Libertadores . El mediapunta del ‘Poderoso’ se defendió de las críticas y dijo que espera su revancha en Juliaca contra el equipo de Marcelo Gallardo.

“Ya había hablado con Nacho Fernández antes del partido y habíamos quedado en cambiar camisetas. Eso no tiene nada que ver con que yo haya cambiado una camiseta, eso no influye en el resultado y la verdad se lo dije en su momento porque es un jugador al que admiro", indicó Manco en Gol Perú.

“Siempre van a haber moralistas, personas que nunca han jugado y como tienen un programa deportivo tiran a matar. Si hubiera sido otro jugador no pasa nada pero como fui yo... Es la primera vez en mi vida que pido cambiar camiseta. No fui el único que cambió camiseta, pero pienso que se tiene que buscar un culpable”, agregó el ex jugador de Alianza Lima, quien además comentó sobre la derrota ante River Plate.

“¿Sabes lo que es ir a jugar con River allá? Dificilísimo, nos pasó por encima, fue muy superior. Perdimos 8-0 gracias a Raúl (Fernández), pudieron habernos hecho 12 o 13”, indicó Manco, quien cerró contando su deseo de revancha ante el ‘Millonario’

“Cuando le cambié la camiseta a Nacho Fernández le dije te espero allá (en Juliaca) y se lo dije de todo corazón. Espero mi revancha y voy a esperar ese partido con River con todas las ansias del mundo y ojalá podamos salir adelante, es la única manera de lavarnos la cara”, finalizó.