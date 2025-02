"YA NO QUIERO HACERLE DAÑO AL FÚTBOL": Manco tras rechazar oferta de club de Lozano

¿Anunció su retiro? Reimond Manco sorprendió a todos sus fanáticos y seguidores al anunciar que ya no quiere hacerle daño al fútbol peruano luego de rechazar una oferta del club de Agustín Lozano.

Y lo hizo desde su faceta de conductor en su programa digital 'Rivales, no enemigos'. Ahí, el popular 'Rei' reveló que un directivo del Juan Pablo II College (Liga 1) lo llamó para ficharlo, pero él no aceptó.

“No estoy jugando porque yo no quiero. Hace poco, cuando iba hacia una entrevista, me llamó alguien -no diré quién- para poder ir (al equipo del presidente de la FPF)", confesó el exjotita y mundialista.

Sin embargo, Reimond Manco rechazó la oferta del club que preside Orfelinda de los Milagros Correa Pajares (esposa de Agustín Lozano) porque "ya no quiero jugar profesional. Ya tengo mis proyectos".

“No quiero hacerle ese daño al fútbol. Las veces que jugué, lo disfruté, lo gocé y me divertí demasiado, pero ahora no quiero tener esa responsabilidad de tener que volver a levantarme temprano", sentenció.

Esta sorpresiva explicación del exAlianza Lima, PSV, Juan Aurich y Sport Boys, entre otros, causó revuelo entre sus seguidores, que ahora se cuestionan si ese también fue el anuncio de ¿su retiro? Veremos.

