Reimond Manco EXPLOTA EN VIVO contra Cristian Benavente

Reimond Manco pisó el palito y no se contuvo contra su colega de profesión, Cristian Benavente, a quien le advirtió en vivo y en directo que, "si me jodes, te jodo" para sorpresa de todos.

Y es que, para el mundialista, ya fue suficiente el ser el centro de las burlas en el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola y, cuando le recordaron la respuesta el 'Chaval', explotó sin stop.

El exjotita recordó que, en una de las entrevistas de Enfocados, al exReal Madrid le preguntaron si lo conocía a él y el exmerengue respondió que no, pero eso fue tomado como una agresión.

“A él le preguntaron ¿Reimond Manco o Cristian Benavente? Y el hombre dijo: '¿Quién?'. Yo me he aguantado muchas veces, pero en este 2025, no me voy a quedar callado", advirtió en vivo el 'Rei'.

Y no quedó ahí, el mundialista en 2007 se dirigió directamente al actual volante del Sport Boys y le anunció que, a partir de ahora, "si me jodes, te jodo. Aguanta pues”, sorprendiendo a todos.

“Dijiste que no me conocías, listo. Ahora yo estoy de este lado (comentarista) y tú del otro. Espero que lo que dices con la boca, lo sostengas en el campo", continuó el habilidoso exmediocampista.

Finalmente, Reimond Manco le recordó a Cristian Benavente que, "en Alianza Lima, creo que solo jugó 6 partidos. Ojalá que este año tenga regularidad y demuestre que no fue inflado por la prensa”.

