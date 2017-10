Manco ensayó lujo de Ronaldinho y quedó en ridículo [VIDEO]

Del lujo al ridículo hay poco trecho. Reimond Manco intentó lucirse sin éxito ante su ex equipo, durante la visita de Unión Comercio a Alianza Lima por la novena jornada del Clausura.

El mediocampista nacional desperdició un ataque favorable al 'Poderoso del Altomayo' cuando el encuentro en Matute marchaba sin goles, al ensayar un pase de desprecio que terminó en los pies de Alejandro Hohberg.

Posteriormente, Alianza Lima consiguió imponerse en el marcador, situación que generó "un sabor amargo" en Reimond Manco.

"Alianza presionó pero no tuvo claras, el gol es un error nuestro, si Comercio ganaba no pasaba nada. Fue apretado para los dos, parejo, ellos aprovecharon que más puedo decir", reconoció el ex volante 'íntimo'.