Reimond Manco, actual volante de Unión Comercio, en entrevista con el diario Trome, reveló que se encuentra alejado de los escándalos, pero que tampoco es "cura".

Tras su tercer compromiso, 'Rei' asegura que ya 'sentó cabeza' y no duda en señalar que su familia es su prioridad.

"No soy cura ni mi señora es monja. Salimos, hemos ido a un par de conciertos, pero me habla: ‘Hay que ir a ver a los bebés’, y nos vamos", indicó el ex jugador del PSV de Holanda.

Además, el atacante recalcó que no desea que sus hijos tropiecen con la misma piedra que el piso en el pasado. "Quiero formarlos para la vida y que no cometan los mismos errores que yo", aseveró el futbolista.

Sobre la posibilidad de un regreso a la selección nacional, Manco aseguró se trata de uno de sus más grandes deseos.

"Es un hermoso anhelo, también soy consciente de que es un grupo ya formado, pero antes del Mundial pueden pasar muchas cosas y hay que estar listos", resaltó.

