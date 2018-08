Ya pasó un mes que el periodista deportivo Gonzalo Núñez protagonizó un bochornoso episodio cuando conducía en aparente estado de ebriedad el programa Exitosa Deportes.

Tras este hecho, el periodista deportivo recibió diversos cuestionamientos en su contra y, según trascendió, fue suspendido. Hasta la fecha no regresa a la cabina radial y ese espacio ya tiene como nuevo jale a Elejalder Godos.

¿PERO QUÉ SUCEDIO?



El polémico momento se dio cuando la ex figura de América Televisión se enfrascó en una discusión en torno al desempeñó de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018.

Mientras hablaba su voz no era clara y no se le entendía muy bien. Por eso, los cibernautas comenzaron a especular que el conductor estaba en estado de ebriedad.

"No ganamos con hinchada. La calidad futbolística es la que soluciona el problema. La hinchada no entra a jugar de '9' (...) Eso no sirve para el juego", precisó Núñez y luego arrremetió contra 'El Tigrillo' Navarro.



Incluso, Gonzalo Núñez gritó 'ignorante' a su compañero, pero luego se acercó y le ofreció disculpas. Lo que sí no podía dejar de hacer es levantarse de su silla varias veces y lanzar algunas malas palabras muy ofuscado.