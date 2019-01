Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO ONLINE vía DirecTV por fecha 20 de LaLiga Santander

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 20 de LaLiga Santander, este sábado 19 de enero, desde las 10:15 a.m. (hora peruana) y 3:15 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de DirecTV. Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Real Madrid recibirá a Sevilla en un duelo por la pelea del tercer lugar de la liga española. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. Sevilla: horarios del partido



Ecuador - 10:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

México - 9:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Chile - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

En medio de una irregularidad de resultados y plagado de bajas, Real Madrid tendrá la oportunidad de apoderarse de la tercera casilla si derrota a Sevilla, que también tiene 33 puntos y una mejor diferencia de goles respecto a los merengues.

Real Madrid se presentará, luego de una derrota a manos de Leganés, aunque le alcanzó para meterse a cuartos de final de la Copa del Rey. El elenco que dirige Santiago Solari buscará volver a la victoria en casa tras ser superado por Real Sociedad en el anterior encuentro liguero.

"El carácter de los equipos se ve en la adversidad (...) Tenemos muchos lesionados y pretendemos recuperarlos lo antes posible para poder elegir el equipo más competitivo posible", indicó Solari en conferencia de prensa.

Karim Benzema, con una fractura en un dedo de la mano, será tomado en cuenta y liderará el ataque de Real Madrid. Otras de las bajas sensibles será la de Keylor Navas, quien sufrió una lesión en el aductor largo de la pierna derecha, por lo que el regreso del ya recuperado Thibaut Courtois será obligatorio.

El arquero costarricense se unirá a Jesús Vallejo, Marco Asensio, Toni Kroos, Gareth Bale, Mariano y Marcos Llorente, quienes están en proceso de recuperación.



Sevilla fue sorprendido en la fecha anterior en su visita a Athletic Bilbao, de la que se llevó una derrota por 2-0. Los sevillanos quieren seguir al acecho de Barcelona y Atlético de Madrid, y para ello, tienen prohibido tropezar otra vez.

"A día de hoy están cuartos y nosotros terceros, pero eso no significa que sean más fáciles de ganar. Para ellos eso va a ser un aliciente, esa es la historia del Real Madrid y nosotros tenemos que seguir siendo un bloque, buscar otra victoria fuera de casa", indicó el entrenador de Sevilla, Pablo Machín.

Real Madrid vs. Sevilla: probables alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Casemiro, Dani Ceballos; Lucas Vázquez, Karim Benzema y Vinicius Junior.

Sevilla: Tomas Vaclík, Daniel Carriço, Simon Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas, Pablo Sarabia, Éver Banega, Franco Vázquez, Sergio Escudero, Wissam Ben Yedder y André Silva.