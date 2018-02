Zinedine Zidane , estratega del Real Madrid , descartó estar preocupado por su futuro antes del exigente reto que afrontarán sus dirigidos ante PSG por los octavos de final de la Champions League .

Sin opciones de coronación a nivel doméstico —a la sombra del Barcelona en LaLiga y eliminado de la Copa del Rey—, el conjunto merengue pretende salvar la temporada en la Liga de Campeones.

No obstante, Zidane prioriza el duelo de ida de este miércoles contra los parisinos en el Bernabéu. "El resto, lo veremos", destacó.

"No pienso en mi futuro, pienso en el partido y es en eso en lo que me concentro. El resto no lo podemos controlar. Lo que puedo controlar es lo que vamos a hacer en el campo", indicó el técnico francés del Real Madrid en la víspera del esperado compromiso.

"Estoy muy contento de poder jugar este tipo de partidos. Es cierto que siempre habrá presión, pero es algo habitual. Voy a disfrutar como he dicho siempre", sentenció Zinedine Zidane en conferencia de prensa.