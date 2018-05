Real Madrid y Liverpool se enfrentan este sábado en el Estadio Olímpico de Kiev (EN VIVO | ONLINE | 1:45 p.m. | FOX SPORTS | ESPN) por la gran final de la Champions League .

En su intento de sumar su decimotercera ' Orejona ' en su historia, el conjunto dirigido por Zinedine Zidane , que no logró hacerse de LaLiga y la Copa del Rey , tiene el objetivo de vencer a los ' Reds ' para no quedarse con las manos vacías.

LEE TAMBIÉN: Real Madrid vs. Liverpool: Cómo, dónde y cuándo ver la final de la Champions League

Cristiano Ronaldo , dueño de 15 goles en el certamen europeo, será el encargado de comandar el esquema ofensivo de la escuadra merengue, mientras que Sergio Ramos , capitán del Madrid , es quien deberá evitar que el tridente del Liverpool (Firmino, Salah y Mané) logren marcar en la portería de Navas .

"Pueden decir que somos favoritos, pero sabemos que no es así. Es otra final y tenemos la misma oportunidad que el rival. Ninguno de los dos es favorito. Es al cincuenta para cada uno, como todas las finales, y tendremos que hacer un gran partido para ganar. Dentro del vestuario no nos sentimos favoritos de nada", señaló ' Zizou ' previo al determinante encuentro.

A pesar de no tener el cartel de favoritos, el elenco de Jürgen Klopp sabe perfectamente que esta es la ocasión perfecta para tentar tocar la más grande gloria del ' Viejo Continente ' y no muestra señales de sentirse menos del doce veces campeón de la Champions.

Mohamed Salah , 'El Faraón', es el llamado a marcar la diferencia con la camiseta de los 'Reds'. El atacante egipcio ha marcado 44 goles en los 51 partidos que disputó en la presente temporada, números que han sorprendido gratamente a los fanáticos del deporte rey.

No obstante, no todas las luces recaen sobre Salah , pues el conjunto de Klopp ha primado por resolver sus encuentros por sistema colectivo de trabajo y no depende únicamente de su figura del Medio Oriente.

"La experiencia que tienen es una gran ventaja, es cien por cien así, pero en un partido, la experiencia no ayuda siempre. Tenemos que ponerles todas las dificultades posibles. No podemos luchar a su nivel, pero las tácticas están ahí en fútbol para poner a tu nivel a un equipo que es mejor. Es duro conseguirlo pero debemos intentarlo", precisó Klopp antes del compromiso.

Posibles alineaciones

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos y Marcelo; Casemiro, Modric, Isco y Kroos; Cristiano Ronaldo y Bale

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk; Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum,; Mané, Salah y Firmino

Real Madrid vs. Liverpool

EN VIVO | ONLINE

HORA: 1:45 p.m.

CANAL: FOX SPORTS y ESPN

HORARIOS EN EL MUNDO



España | 20:45 p.m.

Ecuador | 13:45 p.m.

Argentina | 15:45 p.m.

México | 13:45 p.m.

Colombia | 13:45 p.m.

Ecuador | 13:45 p.m.

Chile | 15:45 p.m.

Nueva York | 14:45 p.m.

VIDEO | Real Madrid vs. Liverpool por la final de la Champions