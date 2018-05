Real Madrid vs. Liverpool: Memes abundan en la previa de la final de la Champions

Cada vez falta menos para la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool en Kiev. El encuentro es muy comentado en la previa y muchos usuarios se han animado a compartir memes en las redes sociales.

La creatividad de los cibernautas nuevamente quedó demostrada. El principal protagonista de las gráficas es Mohamed Salah , atacante que tiene una gran temporada con el conjunto inglés.

Incluso los usuarios no olvidaron al Barcelona , equipo que fue eliminado en los cuartos de final del certamen y que por ello no disputará el determinante encuentro.