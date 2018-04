Real Madrid y Leganés chocan este sábado (EN VIVO | ONLINE | 11:30 a.m. | DirecTV Sports) en el Santiago Bernabéu por la fecha 35 de LaLiga Santander.

Los dirigidos por Zinedine Zidane, sin esperanzas en el torneo español, están solamente enfocados en la Champions League. En ese sentido, el francés hará rotar a algunos jugadores que no suelen tener minutos.

Casilla, Achraf, Vallejo, Kovacic, Ceballos, Hernández, entre otros, tendrán la oportunidad de mostrarse y regalarle un triunfo a su hinchada.

Además, el duelo también contará con el regreso de Bale y Benzema regresarán al once titular, quienes deberán aportar su experiencia junto a Sergio Ramos.

Con doce puntos de ventaja sobre el Deportivo, los merengues se perfilan como los favoritos del encuentro.

Posibles alineaciones

Real Madrid: Casilla; Achraf, Vallejo, Sergio Ramos, Theo; Marcos Llorente, Kovacic, Ceballos, Marco Asensio; Bale y Benzema.



Leganés: Cuéllar; Zaldua, Bustinza, Siovas, Diego Rico; Rubén Pérez, Gabriel; Amrabat, El Zhar, Eraso; y Beauvue.

Real Madrid vs. Leganés

EN VIVO | ONLINE

HORA: 11:30 a.m.

CANAL: DirecTV Sports

Horarios en el mundo

España: 6:30 a.m.

Argentina: 1:30 p.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Chile: 1:30 p.m.